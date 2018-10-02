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02.10.18 22:17

Экс-глава службы безопасности Януковича Кобзарь просит допросить его относительно участия Чепиги-Боширова в событиях 2014 года

Бывший руководитель охраны Виктора Януковича Константин Кобзарь просит Оболонский суд допросить его относительно информации по участию российского офицера ГРУ Чепиги-Боширова в вывозе Янукович в Россию в 2014 году.

Экс-глава службы безопасности Януковича Кобзарь просит допросить его относительно участия Чепиги-Боширова в событиях 2014 года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал адвокат Виталий Сердюк. 

Он отметил: "Экс-руководитель Службы безопасности Президента Украины Константин Кобзарь просит Оболонский райсуд обеспечить его дополнительный допрос относительно распространённой в СМИ информации об участи гражданина РФ Боширова в охране и сопровождении Виктора Януковича в АР Крым в феврале 2014 года".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее полковник российского разведывательного ведомства ГРУ Анатолий Чепига ("Руслан Боширов"), которого Великобритания подозревает в отравлении экс-агента российской разведки Сергея Скрипаля, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.

Экс-глава службы безопасности Януковича Кобзарь просит допросить его относительно участия Чепиги-Боширова в событиях 2014 года 01

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