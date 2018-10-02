На Луганщине будут заочно судить "начальника следственного управления Генеральной прокуратуры "ЛНР"

Об этомсообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2015-2017 годов житель Луганщины инициировал и предоставил добровольное согласие на назначение себя на должность так называемого начальника следственного управления Генеральной прокуратуры "ЛНР".

Занимая указанную должность, псевдопрокурор выполнял действия, направленные на нарушение территориальной целостности Украины и ограничения конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области.

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Поскольку "прокурор" скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, в отношении последнего осуществлено специальное заочное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.

Наемник РФ обвиняется по ч. 1 ст. 109 (совершение умышленных действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захвата государственной власти), ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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