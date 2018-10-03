Правительство РФ выделило Минобороны часть акватории Азовского моря

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Акватория выделяется "для обеспечения обороны страны и безопасности государства". Российские военные получают в пользование участок площадью 21,626 квадратных километров.

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Напомним, ранее стало известно, что Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.