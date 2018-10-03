Неизвестные напали на офицера Службы внешней разведки Украины: информация о похищении служебных документов и печати не соответствует действительности

Пресс-служба Службы внешней разведки Украины обнародовала заявление о нападении на своего офицера, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с созданным некоторыми СМИ искусственным ажиотажем вокруг разбойного нападения на сотрудника СВР Украины просим учесть, что информация о якобы завладение злоумышленниками ведомственным удостоверением, печатью, служебными документами не соответствует действительности", - отмечают в заявлении, уточняя, что были похищены только личные вещи и удостоверение личности. При этом последнее "благодаря принятым подразделениями внутренней безопасности СВР Украины мерам" уже возвращено владельцу.

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"В то же время, привлекает к себе внимание факт утечки в откровенно антиукраинское СМИ служебной информации об упомянутом выше уголовным преступлением против сотрудника СВР Украины. Этот досадный случай уже расследуется подразделением внутренней безопасности Службы. Уверяем, что виновные будут установлены и привлечены к ответственности.

Созданный в СМИ искусственный ажиотаж вокруг упомянутого инцидента является очередным примером того, как спецслужбы РФ под прикрытием "независимых" СМИ, "неправительственных организаций", "общественных активистов" ведут гибридную войну против Украины, пользуясь каждым поводом для дестабилизации и запугивания украинского общества.

Впрочем, российский агрессор и его "пятая колонна" должны помнить, что подобные информационные операции не только не деморализуют СВР Украины, но и дополнительно стимулируют украинский разведку на дальнейшую активную работу по выявлению, разоблачения и нейтрализации усилий вражеских спецслужб, направленных на дестабилизацию ситуации в нашем государстве", - говорится в заявлении.

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