Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в ходе боевых действий на Донбассе. За сутки - 34 вражеских обстрела, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 34 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 8 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, противник вел прицельный огонь из 120- и 82-мм минометов, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Орехово, Катериновка, Новозвановка, Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Новотроицкое, Богдановка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

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"По позициям наших войск в районе Орехово оккупанты осуществили два обстрела из минометов калибром 120 и 82 мм. Защитники Крымского дважды подвергались огневому удару из минометов 82-мм калибра. Также минометные обстрелы оккупанты осуществили по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Новотошковского, Луганского, Старогнатовки и Лебединского. По защитникам Луганского и Гнутово огонь велся из вооружения боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий 1 военнослужащий Объединенных сил погиб и 2 получили ранения", - сказано в сообщении.

По данным разведки, в течение суток трое оккупантов были уничтожены и трое ранены.