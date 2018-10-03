Порошенко подписал закон о сохранении украинских лесов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, согласно Закону в несколько раз повышены штрафы за незаконную рубку и уничтожение лесных культур и молодняка.

Соответствующие изменения вносятся, в частности в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов".

В то же время Правительству поручено разработать комплексную программу восстановления лесного фонда Украины и определить первоочередные объемы работ по восстановлению лесов и лесоразведению, охране лесов от пожаров, защите от вредителей и болезней, других лесохозяйственных мероприятий.

Внедрение норм Закона позволит сохранить экологическую безопасность Украины и создаст действенный механизм предупреждения совершения преступлений, связанных с незаконным вырубкой, отмечается в сообщении.

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