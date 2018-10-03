Конвертцентр с оборотом почти 58 млн грн ликвидирован в Ривненской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по уклонению от уплаты налогов путем незаконного формирования налогового кредита по НДС и валовых расходов по налогу на прибыль предприятий, а также по переводу безналичных средств в наличность.

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Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали и приобрели ряд подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий, от имени которых заключали фиктивные хозяйственные соглашения с предприятиями реального сектора экономики по покупке/продаже товаров, с последующим переводом безналичных средств в наличные.

Полученная наличность возвращалась клиентам за вычетом 12-13% от суммы конвертации.

Таким образом было проконвертировано почти 58 млн грн.

По результатам обысков, проведенных в офисных и других помещениях, которые использовались фигурантами, изъято 7,4 тыс. долларов США наличными, 11 печатей предприятий транзитно-конвертационной группы, черновые записи и бухгалтерские документы о проведенных финансово-хозяйственных операциях с компаниями реального сектора экономики, а также ноутбуки, флэш-накопители и жесткие диски с электронными документами подконтрольных предприятий и компаний-выгодоприобретателей.

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В настоящее время заблокировано около 100 счетов фигурантов в финансово-кредитных учреждениях, в т. ч. суммы лимита НДС в СЭА НДС.

Продолжается следствие.