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03.10.18 09:55

Украина особенно ценит принципиальность Берлина в прекращении российской вооруженной агрессии, - Порошенко

Украина особенно ценит принципиальность Берлина в прекращении российской вооруженной агрессии и восстановлении суверенитета Украины.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенкою

"Поздравляем наших немецких друзей с Днем Единства! Тогда этот день (3 октября 1990 года (подписание договора об объединении ФРГ и ГДР). - Ред.) стал переломным моментом в истории не только немецкого народа, но и европейского интеграционного проекта. Германия, как никто другой, знает важность единства, прежде всего, на международном фронте.

И сегодня в своей борьбе за территориальную целостность и процветающее будущее украинский народ особенно ценит принципиальность Берлина в прекращении российской вооруженной агрессии, восстановлении суверенитета Украины и поддержку европейских стремлений нашего государства", - написал он.

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"Именно такое единство и солидарность является залогом сохранения мира, стабильности и процветания в Европе", -  добавил Президент.

Украина особенно ценит принципиальность Берлина в прекращении российской вооруженной агрессии, - Порошенко 01

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