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03.10.18 10:17

Стратегию в отношениях НАТО с РФ определяет сдерживание и диалог, - Столтенберг

Стратегию в отношениях НАТО с Российской Федерацией определяет сдерживание и диалог.

столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью ВВС.

По его словам, у России много современного вооружения и в последнее время в эту область вкладываются внушительные средства: "Президент Путин недавно продемонстрировал многие из этих ядерных вооружений во время одной своей речи".

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"Для нас это то, что определяет нашу стратегию в отношениях с Россией - сдерживание и диалог. Нам необходимо иметь надежные средства сдерживания - для того, чтобы предотвратить конфликт, не для того, чтобы его спровоцировать. Если на одного из членов альянса нападут, за него вступятся все остальные", - отметил Столтенберг.

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