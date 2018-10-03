Суд над Януковичем: адвокат о расстрелах на Майдане и бегстве своего клиента. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн-трансляцию данного процесса и теперь предлагает стенограмму заседания.

15:04Заседание продолжится завтра, 4 октября, в 10 часов утра.

15:03Байдык просит объявить перерыв до 10 утра завтра, 4 октября. Суд удовлетворяет его просьбу. Девятко объявляет перерыв "для того, чтоб вы могли закончить свое выступление в дебатах" и подчеркивает, что завтра Байдык не будет ограничен во времени выступления.

14:59В этом видео участники Антимайдана озвучивают свою версию произошедшего. Байдык цитирует их слова.

14:57Байдык переходит к доказательствам защиты, подтверждающим позицию защиты относительно происходящего в то время в Крыму. В частности, вспоминает, что к делу приобщили видео событий под Корсунь-Шевченковским. Тогда, по словам адвокатов, напали на автобусе с крымчанами.

14:56"ГПУ и Нацполиция сознательно уклоняются от расследования", – говорит адвокат. Именно поэтому, утверждает, Янукович "был вынужден выехать из страны".

14:55Но никакие следственные действия по этому делу не проводятся, – говорит Байдык.

14:54Байдык говорит, что в январе 2015 адвокаты подали в ГПУ заявление о преступлении против Януковича. Прокуратура начала досудебное расследование дела о покушении на убийство Януковича.

14:51Диспетчеры потребовали от пилотов вертолетов вернуться в Харьков, в противном случае угрожали применить военную авиацию, – говорит Байдык. Вспоминает программу Шустера, в которой Наливайченко говорил о том, что летал в Крым с Аваковым, чтоб задержать Януковича. Также адвокат говорит, что на его подзащитного было совершено несколько покушений.

14:49Адвокат Януковича в деталях рассказывает, на какой высоте летели вертолеты и как меняли высоту во время полета. Подчеркивает, что диспетчеры "Украэродвижения" изменили высоту полета - подняли вертолеты выше, чем обычно. На этой высоте на связь с пилотами вышли военные, а не гражданские диспетчеры. Именно для этого, по версии защиты, и была изменена высота полета.

14:46Судья подчеркивает, что адвокат читает свою дебатную речь уже 33 часа. "Но не рассчитываете, что суд вас прервет. Просто обратите внимание на наши замечания", – говорит Девятко. Байдык благодарит и возвращается к эпизоду о том, как два вертолета, на борту одного из которых был Янукович, летели из Харькова в Донецк.

14:45Защитник Януковича напоминает, что суд отказался слушать показания свидетеля Ярощука. Поэтому он берется пересказывать досудебные слова Ярощука. Но прокурор Крым перебивает: указывает на то, что в дебатах можно ссылаться лишь на те доказательства, которые были исследованы в суде. А Ярощук допрошен не был. Впрочем, судья Девятко говорит Байдыку, что даст ему возможность высказываться столько, сколько тот считает нужным. Но делает адвокату замечание за то, что уже около часа суд слушал, как Байдык зачитывал заявление, которое не был исследовано в суде. Девятко говорит, что адвокат выходит за рамки процесса.

14:34Байдык продолжает читать дебатную речь. Акцентирует внимание на доказательствах защиты, свидетельствующих о существовании угрозы жизни Януковича. Говорит, что после принятия постановления о самоустранении не него были организованы покушения. В доказательство этого упоминает вот эту статью и начинает читать ее текст.

14:32Заседание продолжается.

14:22Байдык просит объявить перерыв. Судья объявляет перерыв, заседание возобновится через 5 минут.

14:21Заявление Януковича о захвате власти зарегистрировали, расследование поручили прокуратуре Киева. Следственные действия продолжаются, говорит Байдык.

14:02В своем заявлении Янукович утверждает, что "когда президент находился в Донецке, было принято антиконституционное постановление о самоустранении".

14:01Чтоб избежать этого, Янукович якобы и решил уехать из Межигорья и снять охрану.

14:00В этом заявлении бывший президент утверждает, что на утро 22 февраля был запланирован штурм Межигорья, провокация охраны и в результате – убийство Януковича.

13:57Байдык продолжает зачитывать заявление Януковича. В этом документе бывший президент описывает свое видение событий: говорит, что был совершен переворот.

13:44Адвокат полностью зачитывает текст заявление Януковича.

13:43Байдык говорит, что 17 марта 2017 года Янукович подал заявление о преступлениях лидеров Майдана, по этому заявлению начато уголовное производство. Цитирует текст заявления бывшего президента (он приобщен к материалам дела). В этом заявлении Янукович говорит, что в Украине был разработан и реализован план вооруженного захвата власти. Бывший президент утверждает, что авторы этого плана применяли оружие по двум сторонам конфликта, хотели убить президента и захватить власть.

13:40Адвокат снова подчеркивает, что Янукович находился в командировке, а в это время оппозиция захватила власть в стране.

13:39Байдык упоминает постановления об увольнении Захарченко с поста министра внутренних дел, а также об увольнении других членов Кабмина: Арбузова, Бойко, Вилкула, Грищенко, Богатыревой, Клименко, Кожары, Козака, Колобова, Королевской, Лебедева, Лукаш, Новохатько, Прасолова, Присяжнюка, Проскурякова, Сафиулина, Ставицкого, Табачника.

13:35"В момент нахождения президента Януковича в служебной командировке представители оппозиции путем давления на народных депутатов приняли ряд неконституционных решений", – говорит Байдык. По его словам, это решение о самоустранении Януковича и назначении выборов, а также о назначении Турчинова и.о. президента Украины.

13:33Турчинов внес на голосование решение о назначении Наливайченко уполномоченным по надзору за деятельностью СБУ, напоминает Байдык. Депутаты поддержали это предложение.

13:31В 17:09 внесли проект Постановления внесли в повестку дня парламента, напоминает Байдык. "За" проголосовали 328 депутатов, и решение о самоустранении Виктора Януковича было принято.

13:30Адвокат Байдык говорит, что потом в заседании парламента был объявлен перерыв до 16.00. После перерыва Турчинов, "достоверно зная, что Янукович находится в Харькове", сказал, что "Янукович самоустранился и находится в неизвестном месте". Турчинов внес проект Постановления "о самоустранении Януковича". Байдык зачитывает проект Постановления.

13:28В 13.34 снова выступал Олег Тягнибок, напоминает Байдык. Он предложил проголосовать Постановление о возврате Межигорья в госсобственность. И заявил, что Януковича необходимо отстранить от власти, только это необходимо юридически грамотно оформить.

13:25Ляшко тогда поддержал Турчинова: сказал, что в "Украине нет президента" и нужно "принять решение об отстранении Януковича" и объявить выборы.

13:24Заседание возобновилось после перерыва. Адвокат продолжает говорить о заседании ВР 22 февраля. Вспоминает выступление Олега Ляшко.

13:09Байдык просит о перерыве на обед продолжительностью 30-40 минут. Но судья Девятко напоминает, что сегодня заседание будет длится до 15.00, поэтому перерыв объявляет на 10 минут.

13:06В 12.42 в раде выступал Нестора Шуфрича, напоминает Байдык. Он говорил о том, что нужно уважать Соглашение о мирном урегулировании конфликта. Призвал до окончания действия этого соглашения не принимать никаких важных решений, которые могли бы помешать выполнению этого соглашения. А если и голосовать, то чтобы Турчинов не подписывал эти решения до окончания срока действия Соглашения об урегулировании ситуации. Шуфрич предупреждал о возможном срыве Соглашения, говорит Байдык.

13:05В 12.30 слово в парламенте взял депутат Руслан Кошулинский, напоминает адвокат Януковича. Кошулинский говорил об избрании нового главы Парламента. Он поставил на голосование кандидатуру Александра Турчинова. Депутаты проголосовали, поддержав предложение. И Кошулинский объявил Турчинова главой парламента.

13:02После полудня в Раде выступал Парубий. Он призвал избрать новое руководство ВР, и.о.министра внутренних дел, принять другие ключевые решения.

13:01Байдык вспоминает о том, как на заседании Верховной Рады предложили проголосовать за Постановление об отставке Януковича. Первым о "самоустранении" тогдашнего президента говорил Виталий Кличко.

12:59Через несколько минут после Тягнибока выступал Александр Турчинов, говорит Байдык. Он сообщил, что Захарченко исчез, "Янукович находится неизвестно где", "единственным легитимным органом остается Парламент". Турчинов призывает к избранию спикера ВР к формированию Правительства, назначению и.о. министра внутренних дел и и.о.премьера.

12:58Байдык говорит о заседании парламента 22 февраля. Ссылаясь на стенограмму, он заявляет, что в 10 часов 13 минут Тягнибок сообщил, что нужно выбрать новое руководство парламента, сформировать новое правительство, назначить новых глав ГПУ и СБУ, запустить процедуру импичмента президенту и назначить новые выборы.

12:56Адвокат переходит к следующему подблоку своей дебатной речи. Обещает говорить о "захвате власти" представителями оппозиции.

12:55"Но оказалось, что только Янукович пытался выполнять условия Соглашения, а оппозиция таких намерений не имела, их дальнейшие действия были направлены на срыв этого Соглашения", – заявляет Байдык.

12:54Защитник утверждает, что Соглашение об урегулировании инициировал сам Янукович. Что он выступал за мир в стране, и ради мира пошел на ряд уступок и компромиссов.

12:53Байдык вспоминает, что в день подписания Соглашения Верховная Рада проголосовала за возврат к Конституции 2004 года, то есть, Украина стала снова парламентско-президентской республикой, а не президентско-парламентской.

12:51Адвокат говорит, что представители защиты отправляли запросы Фурнье, Сикорскому и Штайнмайеру. Первые два вообще не ответили. Из Германии адвокатам сообщили, что действующий президент не участвует в политических процессах за рубежом.

12:47По словам Байдыка, к делу приобщена видеозапись подписания Соглашения. На этих кадрах видно: у каждого подписанта был свой экземпляр документа. Однако предоставлять его адвокатам и Кличко, и Тягнибок, и Яценюк отказались.

12:45Потом аналогичный запрос был отправлен в Администрацию президента. Там ответили, перечислив, кто именно принимал участие во встречах. Однако другой информации не дали, копию Соглашения также не предоставили.

12:44Из МИДа адвокатам ответили, что в архиве ведомства этого соглашения нет.

12:43 Байдык утверждает, что оригинал документа исчез. И говорит, что защита обращалась в Администрацию президента и в Министерство иностранных дел с просьбой предоставить само Соглашение и протокол заседания, на котором оно было принято.

12:42Ссылается на публикацию "Украинской правды" от 21 февраля, в которой выложена фотокопия самого Соглашения с подписями Януковича, представителей оппозиции, Сикорского, Штайнмайера и Фурье.

12:41В Соглашении говорилось, что через 48 часов должны принять закон о возврате к Конституции образца 2004 года и формировании нового правительстве. Также речь в нем шла о начале реформ, проведении досрочных президентских выборов, расследовании случившегося на Майдане, об отказе от силового сценария, амнистии, сдаче оружия, разблокировании зданий и улиц.

12:39Адвокат Януковича вспоминает Соглашения об урегулировании ситуации на Майдане. Его подписали Янукович, Тягнибок, Яценюк и Кличко, а также представители МИД стран-гарантов: Франции, Германии и Польши.

12:34Байдык вспоминает, что 19 января 2014 года был принят закон, освобождавший участников протестов от ответственности.

12:26Адвокат упоминает, что Янукович призывал оппозицию к компромиссам в поисках мирного урегулирования. Речь идет о заявлении Януковича от 19 февраля 2014.

12:24Адвокат вспоминает интервью, которое Януковича дал Коротичу. В этом интервью Янукович говорил о стремлении к миру, о перемирии, поисках компромиссов и стремлении к стабильности.

12:21Адвокат ссылается на публикацию, где упоминалось, что Янукович уверяет: он "следует советам ООН по урегулированию кризиса".

12:20 Упоминает дальнейшие встречи Януковича и цитаты в СМИ его выступлений и заявлений, в которых тогдашний президент говорил о недопущении радикализма, экстремизма и т.д.

12:19Байдык напоминает о договоренности с оппозицией о разблокировании админзданий и центральных улиц Киева (кроме Майдана, Дома профсоюзов и Октябрьского дворца).

12:17Адвокат упоминает о встрече Януковича со спикером Верховной Рады Владимиром Рыбаком, на которой речь шла о мирном урегулировании конфликта об "амнистии всем участникам протеста".

12:15Байдык продолжает читать дебатную речь. Обращает внимание на публикацию на сайте ТСН под заголовком "Янукович заявил, что Украину не разделят, пока он президент". Цитирует высказывания Януковича.

12:14 Перерыв окончен, заседание возобновилось.

12:03Байдык просит перерыв. Судьи объявляют перерыв на 10 минут.

12:01Адвокат вспоминает обращение Януковича, в котором тот просил мирных протестантов разойтись с Майдана, а оппозицию сесть за стол переговоров.

11:59Байдык говорит, что Янукович призывал оппозицию "перейти из Майдана в парламентский зал".

11:58Вспоминает также другие видеозаписи Януковича - от 13 декабря, 23 января. В этих видео, по словам адвоката, Янукович говорил о мирном урегулировании и о том, что нельзя допустить кровопролития.

11:56Упоминает интервью Януковича от 2 декабря, в котором тот говорил, что конфликт нужно разрешить мирно.

11:56Адвокат подчеркивает, что "Янукович делал все, чтобы конфликт разрешился мирно".

11:5520 февраля 2014 Янукович встречался с министрами иностранных дел Польши, Франции и Германии, говорит Байдык. А также вел переговоры с вице-президентом США Байденом, президентами РФ Путиным и Польши Комаровским, канцлером Германии Меркель. Все эти усилия, утверждает адвокат, вылились в подписание 21 февраля Соглашения о мирном урегулировании ситуации на Майдане.

11:54Защитник заканчивает перечислять встречи Януковича с европейскими и украинскими политиками и его участие в различных мероприятиях. Байдык переходит к подписанию Соглашения. Акцентирует, что до этого Янукович вел переговоры, чтоб мирно урегулировать конфликт.

11:52Байдык упоминает, что еще один раз в феврале 2014 Янукович снова летал в РФ.

11:48После Янукович встречался с американскими политиками, ездил в РФ на переговоры 17 декабря 2013. А 19 декабря встречался с европейскими политиками. Байдык перечисляет дальнейшие встречи и телефонные переговоры Януковича с представителями политической элиты – как украинской, так и стран Европы и Америки.

11:46Адвокат вспоминает, что Янукович принимал участие в заседании круглого стола "Объединим Украину", который инициировал Кравчук.

11:45Байдык продолжает перечислять мероприятия и встречи, в которых Виктор Янукович участвовал с начала протестных акций на Майдане до бегства в Россию. Говорит, что Янукович в декабре разговаривал с Баррозу и Пан Ги Муном. Перечисляет встречи с Кэтрин Эштон, Викторией Нулланд, украинскими политиками. И все это встречи и разговоры, говорит адвокат, были направлены на урегулирование конфликта.

11:44Судья прерывает Байдыка. Спрашивает, каким образом визит в Китай повлиял на урегулирование конфликта. Адвокат говорит, что Янукович ездил по миру и встречался с лидерами других стран. "Я хочу сделать хронологию и отметить, какие встречи были у президента", – адвокат. Судья Девятко делает адвокату официальное замечание. "Визит в Китай никакого отношения делу не имеет", – Девятко.

11:42 Установлено, что Янукович в этом время принимал участие в мероприятиях, которые должны были снизить накал страстей, страстей. А именно: Янукович летал в Австрию, говорил по телефону с турецким и польским президентами, съездил в Литву, в Китай.

11:41Переходит к Соглашению об урегулировании конфликта от 21 февраля 2014 года. Говорит, что 8 декабря адвокаты обращались в Администрацию президента с просьбой дать им ответ о мероприятиях президента в период с ноября 2013.

11:39Байдык закончил зачитывать выводы Качановского.

11:35Именно эти группы, утверждает Байдык вслед за Качановским, начали массовые расстрелы силовиков рано утром 20 февраля. Они же убивали и протестующих.

11:34Качановский утверждает: большинство "майдановцев" не знали, кто был реальными организаторами и исполнителями этого "политически мотивированного массового убийства".

11:33Байдык упоминает "Правый Сектор", партии "Свобода" и "Батькивщина". Говорит, что эти организации причастны к массовым убийства протестующих и силовиков. "Это была спецоперация под чужим флагом", – цитирует адвокат Качановского. Цель – захватить власть в стране.

11:31Выводы Ивана Качановского таковы: кто-то, возможно, "третья сила под чужим флагом" стрелял по мвйдановцам. Эта "спецоперация" могла быть секретной, о ней не знали СМИ и большинство участников Майдана. К расстрелам были привлечены ультраправые и олигархические силы, которые хотели свергнуть Януковича.

11:26Также в исследовании Качановского говорится, что майдановцеы стреляли из Дома профсоюзов.

11:25Байдык резюмирует: выводы Качановского подтверждают, что у майдановцев было оружие, что протестующих призывали к вооруженному противостоянию. По его словам, Парасюк ранее подтвердил: его вооруженные люди находились в консерватории и стреляли в силовиков.

11:23Байдык пересказывает слова Качановского, которого он называет "ученым из Полтавы". Защита Януковича заказала Качановскому анализ событий на Майдане, основанный на информации из открытых источников. Согласно выводам Качановского, оружие лидеры Майдана раздавали вечером 19 февраля. А утром 20 февраля раздались выстрелы с крыши консерватории.

11:17Также Байдык со ссылкой на полтавского ученого Качановского утверждает, что майдановцеы стреляли с крыши здания консерватории. Кроме того, по его данным, нардепу Андрею Шевченко звонил сотрудник "Беркута" и сообщал, что его подчиненные ранены.

11:16Далее Байдык ссылается на ученогоиз Полтавы Качановского: он исследовал вопрос о том, кто из участников переговоров нарушил Соглашение об урегулировании ситуации на Майдане. Согласно выводам Качановского, первыми перемирие нарушили майдановцы. По словам защитника Януковича, участники Майдана начали стрелять 20 февраля около 5 утра с крыши здания филармонии.

11:14Защита считает: вышесказанное доказывает, что расстрелы на Майдане совершали Пашинский, Парубий, Парасюк и грузинские снайперы.

11:12Адвокат переходит к новому доказательству — выступлению Вадима Рабиновича на телеканале Newsone, во время которого тот заявил, что грузинские снайперы устроили расстрелы на Майдане под руководством Пашинского, Парубия, Парасюка и прочих.

11:10Пересказывает слова граждан Грузии о том, что Пашинский якобы стрелял по бойцам спецподразделения "Беркут" из автомата, а Парасюк — из карабина "Сайга". Также грузины говорили, что Пашинский приказал им стрелять по бойцам "Беркута". Встречал граждан Грузии, по их словам, Пашинский. А инструктаж проводил некий военный из США.

11:07Пересказывает слова граждан Грузии: те говорили, что Пашинский раздал им оружие.

11:04 Байдык говорит о видеозаписях, которые есть в материалах дела. В частности, о видео, опубликованном итальянцами. На этих кадрах якобы "грузинские снайперы" озвучивают свою версию событий на Майдане в начале 2014 года

11:00Судьи вошли в зал. Заседание объявлено открытым. Адвокат Байдык продолжает зачитывать дебатную речь.

Напомним, на заседании 18 сентября судья Владислав Девятко определил даты для дальнейших заседаний: 14:00 1 октября, 10:00 2 октября, 11:00 3 октября, 10:00 4 октября - эти дни для окончания дебатной речи адвоката Байдыка.

Для адвоката Александра Горошинского определили такие дни: 10:00 5 октября, 10:00 8 октября, 10:00 10 октября.

Отметим, защита Януковича в лице адвоката по договору Александра Байдыка зачитывает дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В и тоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.