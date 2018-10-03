Необходимость в основательной дискуссии по вопросу двойного гражданства уже назрела. Эта проблема будет только обостряться, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook

"События вокруг раздачи венгерского гражданства в Берегово, прямо скажем, не добавляют радости. Они только усложняют и без того не идеальные отношения между двумя странами", - написал он.

По словам Климкина, вопрос относительно двойного гражданства выходит за рамки украинско-венгерских отношений.

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"У нас явно назрела необходимость в основательной дискуссии по вопросу двойного гражданства. Сознательно не подвожу к готовым ответам, хотя и имею свое видение. Я констатирую наличие проблемы, которая будет только обостряться", - подчеркнул Климкин.