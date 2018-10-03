На Южно-Украинской АЭС включили после ремонта первый энергоблок

Южно-Украинская АЭС подключила первый блок к энергосистеме страны после завершения планового ремонта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

Подключение энергоблока произошло 2 октября в 21:48.

По состоянию на утро среды в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №4 Запорожской АЭС идут 207-е сутки среднего планового ремонта (он продлится до 26 октября), на блоке №2 Хмельницкой АЭС – 32-е сутки капитального планового ремонта ( продлится до 20 ноября), на блоке №1 Запорожской АЭС – 26-е сутки среднего планового ремонта (его должны закончить до 16 ноября).

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.