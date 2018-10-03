Вспышка сибирской язвы на Одесчине: в район стягивают бойцов Нацгвардии, в близлежащих селах ищут больных

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

Известно, что в район перебрасывают бойцов Национальной гвардии Украины, которые установят живую цепь по периметру всего села. Вместе со спасателями они будут раскладывать палатки и устраивать места для проживания, если понадобится экстренная эвакуация людей из зоны бедствия. Параллельно ветеринары с медиками проводят мониторинг близлежащих сел.





"Мы проводили мероприятия по вакцинации крупного рогатого скота в 20-километровой зоне. Провели полную проверку населения в Миняйловке, Фуратовке, Фараоновке, Петропавловке и Староселье относительно наличия заболевания сибирской язвой. Ни один случай не подтвердился кроме этих пять заболевавших, которые доставлены в Саратскую ЦРБ", - сообщил Антон Лобан, председатель Саратской райгосадминистрации.

Люди в населенном пункте напуганы, но паники нет. Самый большой страх - возможное уничтожение скота, который кормит многие семьи. Известно об улучшении состояния госпитализированных жителей Миняйловки. Они получают необходимое лечение в районной больнице. Медики прогнозируют, что первого мужчину, у которого диагностировали сибирскую язву, выпишут из больницы через два дня.





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