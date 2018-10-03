ВККСУ до конца недели объявит конкурс в апелляционную палату IР-суда, - Козьяков

Об этом в комментарии Укринформу сообщил председатель ВККСУ Сергей Козьяков, передает Цензор.НЕТ.

"До конца недели мы объявим конкурс на должности судей апелляционной палаты Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности", - сказал Козьяков.

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Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности создан Указом Президента Украины от 29 сентября 2017 года. Высшая квалификационная комиссия судей Украины 30 сентября 2017 года объявила конкурс за занятие 21 вакантной должности судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.