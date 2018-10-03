Судно с тремя украинскими членами экипажа задержали в Греции по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов, - МИД

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Цензор.НЕТ.
"Береговая охрана греческого г. Патра сообщила о задержании судна под украинским флагом и его экипаж – 3 украинцев – по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов", - сказал он.
Кирилич добавил, что сейчас продолжаются первичные следственные действия и принимаются "меры консульского обеспечения по делу".
Как сообщает портал ekathimerini.com, на борту судна было 65 мигрантов. Береговая охрана перехватила его утром 2 октября.
Трое иностранных граждан, 32, 30 и 37 лет, были арестованы по обвинению в контрабанде людей.
Также сообщается, что были арестованы 36-летний грек и 37-летний иностранный гражданин – водитель и штурман грузовика, ожидавшего мигрантов на берегу.