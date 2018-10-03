СБУ фиксирует активизацию российских спецслужб в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил на брифинге в среду в Киеве заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

По его словам, к предстоящим в Украине выборам готовятся не только на территории страны.

"Мы фиксируем с началом нового политического сезона активизацию деятельности российских спецслужб", - сказал он.

В частности, по словам В.Кононенко, СБУ 14 сентября предупредила проведение провокационной акции в Киеве возле посольства РФ, инициированной одним из лидеров "Комитета спасения Украины" (инициатива бывших высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича, которые находятся в основном в РФ. – Ред.) Юрием Котом, который длительное время скрывается на территории РФ.

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По задумке было необходимо инспирирование столкновения протестующих с представителями Национальной полиции.

"Акция предупреждена, в результате проведения 11 обысков получены доказательства причастности функционеров нового российского проекта, не зарегистрированного в Украине, так называемой "Партии русских украинцев" или "Парус" к подготовке указанной провокации", - рассказал замглавы СБУ.

По его данным, эта организация причастна и к организации проведения по указанию российской стороны 24 августа в Киеве на Майдане Незалежности акции под лозунгом "День зависимости", цель которой - отрицание европейского курса.