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03.10.18 12:49

Террористов готовят к наступательным действиям: трое оккупантов убиты своими же, - ГУР

Командование ВС РФ скрыто наращивает подготовку оккупационных войск к ведению наступательных действий.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

По данным украинской разведки, на едином оперативном фоне и по единому замыслу с двусторонним оперативно-стратегическим командно-штабным учением войск Южного военного округа ВС РФ, на оккупированных территориях спланировано проведение командно-штабной тренировки соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ.

Отмечается, что в то же время в районах передовых позиций с отдельными подразделениями 1 и 2 АК оккупантов проводятся тренировки по отработке элементов перехода в наступление.

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"Во время тренировки одного из мотострелковых подразделений по выдвижению на передний край, произошел очередной случай открытия "дружественного огня", что привело к гибели двух российских военнослужащих. Кроме того, в ходе тренировок минометного подразделения оккупантов, был обстрелян собственный передовой опорный пункт, погиб один военнослужащий. Командование российских оккупационных войск традиционно принимает активные меры для сокрытия информации об указанных событиях", - сказано в сообщении.

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