Сегодня в Украине одновременно происходит 9 конкурсных процедур в рамках судебной реформы. Это беспрецедентно в мировой практике, - Козьяков

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге после начала экзамена в рамках отбора в IP-суд сказал глава ВККСУ Сергей Козьяков.

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Он напомнил, что в данный момент в Украине проходит 9 конкурсных процедур в рамках обновления и реформирования судебной системы. Это конкурс в рамках добора судей в четыре кассационных суда в составе нового Верховного Суда. Также объявлен конкурс в Высший антикоррупционный суди и его апелляционную палату. И конкурс в Высший суд по интеллектуальной собственности, первый этап отбора в который происходит сегодня.

Также, как отмечалось, ВККСУ до конца недели намерена объявить конкурс в апелляционную палату Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Кроме того, есть девятая процедура – добор судей в суды первой инстанции. Квалификационное оценивание около 800 кандидатов состоится в конце октября.

"Мы не имеем ни одного государственного органа в Украине, который одновременно проводит так много конкурсных процедур. И в мировой практике мы такого не наблюдаем… Это очень классный социальный лифт для многих юристов, потому что в конкурсных процедурах принимают участие не только судьи", - сказал Козьяков.

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Напомним, сегодня проходит экзамен в рамках квалификационного оценивания кандидатов на должности в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.