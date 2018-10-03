За взятку в 8 тыс. гривен будут судить прокурора на Хмельнитчине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.

В июне этого года сотрудники Управления защиты экономики в Хмельницкой области под процессуальным руководством Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками СБУ и Главного следственного управления Национальной полиции задокументировали противоправную деятельность прокурора одного из районов Хмельницкой области.

За содействие в решении вопроса о назначении гражданину наказания, не связанного с реальным лишением свободы, чиновник требовал и получил от него неправомерную выгоду в сумме 8000 гривен. Задержали фигуранта при получении оговоренной суммы.

По результатам досудебного расследования собрано достаточное количество доказательств в совершении указанным лицом уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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