Развитие ОПК - это укрепление обороноспособности, экономики государства и создание новых рабочих мест, - Турчинов. ФОТОрепортаж

На бронетанковом заводе по поручению Президента Украины П. Порошенко также состоялась торжественная передача вооружения и военной техники для ВСУ, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.







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Украинская армия получила модернизированные танки Т-80 и Т-64БВ, БТР-4 нового поколения, а также военную грузовую технику.

Секретарь СНБО Украины отметил, что во время глубокой модернизации и переоснащения танков были внедрены новые конструктивные решения - "разработана и установлена автоматическая система управления огнем с лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и комплексом управляемого вооружения, что также позволяет вести огонь управляемыми ракетами".







Кроме того, Турчинов отметил, что уровень защиты и конструктивные изменения, внесенные с учетом использования БТР-4 в боевых условиях, "сделали ее одной из самых эффективных боевых машин в Вооруженных Силах Украины".

По словам Турчинова, производство, модернизация и восстановление боевой техники и вооружений для украинской армии поставлены на конвейер.

"Так, с начала года украинскими предприятиями согласно государственному оборонному заказу было произведено и модернизировано более 2000 единиц вооружения и военной техники", - сказал он.

"Важно, - подчеркнул Секретарь СНБО Украины, - что развитие ОПК - это укрепление обороноспособности, экономики государства и создание новых рабочих мест".

Так, по словам Турчинова, для изготовления военной техники, которую сегодня и накануне передали ВСУ, "были задействованы четыре мощных харьковских предприятия - Харьковский бронетанковый завод имени Малышева, Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова, Балаклейский ремонтный завод и Харьковский завод специальных машин" .

"Оборонная промышленность Харьковщины существенно усиливает обороноспособность нашей страны. Произведенная предприятиями броня стала надежной защитой для наших военнослужащих", - подчеркнул он, добавив, что каждый день упорного труда отечественных оборонных предприятий" делает нас сильнее и приближает победу Украины".