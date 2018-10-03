Ночью террористы в течение двух часов обстреливали защитников Водяного, - Гуцуляк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге.
"С часа ночи в направлении оккупированного пгт Славяносербск враг выпустил в течение 20 минут 8 мин калибром 120 мм по защитникам Крымского. Наши военные, без нарушения Минских соглашений, заставили врага соблюдать режим тишины", - сказал он.
Гуцуляк отметил, что позже, из около 3:00 ночи, в течение почти двух часов, противник вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Водяного: "С 07.30 оккупанты выпустили здесь несколько мин калибром 82 мм".
"Боевых потерь среди наших военнослужащих с начала текущих суток нет", - добавил он.