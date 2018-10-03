Денежные переводы из-за границы могут привести к отмене субсидии, - Минсоцполитики

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

Там отмечают, что получение переводов из-за границы, размер которых превышает 50 000 гривен может "трактоваться органами социальной защиты населения как доход и будет учитываться при расчете размера субсидии".

Также на решение по расчету субсидии будет влиять выигрыш в лотерею суммы, превышающей 50 000 гривен.

В то же время, в Минсоцполитики отметили, что на решение о получении субсидии или ее размер не влияют доходы от начисленных банковских депозитов, проценты от них и кэшбек от банковских учреждений.

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