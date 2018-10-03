Украина требует от РФ и контролируемых ею боевиков отдать "Укрзализныце" 30 тыс. украденных вагонов, - Ирина Геращенко

КАк информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в ходе работы парламента.

"Я хочу напомнить об ужасном факте, что российская агрессия привела к краже у "Укрзализныци" более 30 тысяч вагонов, которые остались на оккупированной территории. Тема этой кражи является одной из ключевых, в том числе и во время заседания экономической группы в Минске. Более того, мы требуем от Российской Федерации и полностью контролируемых ею боевиков отдать Украине эти вагоны. И, в частности, 85 новеньких вагонов, закупленных до 2014 году за кредит ЕБРР, который Украина еще должна оплачивать", - сказала она.

Геращенко отметила, что необходимо как можно скорее принять меры, так как на российских сайтах торгуют этим ворованным имуществом.

"Очевидно, что мы также обращаемся в компетентные правоохранительные органы Украины о том, что должны быть возбуждены дела за эти кражи. Потому что представьте себе, что на российских и сепарских сайтах сейчас есть анонсы с предложениями: "Покупайте краденые в Украине вагоны". Они как мародеры торгуют этим ворованным имуществом", - сказала она.

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Как сообщалось, до военной агрессии РФ Донецкая и Луганская области формировали около 16% ВВП Украины. До захвата предприятий холдинга ДТЭК боевиками в феврале этого года в правительстве оценивали потерю экономического потенциала областей на уровне 80%. Сумма заявленных убытков в связи с захватом имущества почти 4 тыс. украинских предприятий на захваченном Россией Крымском полуострове составляет, по предварительным оценкам Министерства юстиции, 1 триллион 180 млрд грн.