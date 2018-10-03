Прокуратура не торопится менять квалификацию в деле о нападении на Гандзюк, - адвокат Закревская

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила адвокат Евгения Закревская.

"У меня большие вопросы к прокуратуре Херсонской области. Именно в части квалификации. Они упорно игнорируют доказательства, которые указывают, что покушение было совершено по заказу. Это и показания подозреваемых об оплате их "работы", и полученные средства. И отсутствие личного мотива. Я подала в прокуратуру детальное ходатайство, где четко расписала, почему в случае заказного покушения признак заказа должен фигурировать, как у исполнителей, так и у заказчика. Это позиция Верховного Суда. Следователь внес этот признак в ЕРДР. Но прокурором до сих пор не внесены соответствующие изменения в подозрение", - написала она.

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Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.