Львовский форум по безопасности 2018 откроет известный аналитик Эдвард Лукас

Об этом Цензор.НЕТ, сообщили организаторы форума.

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Это масштабное мероприятие начнется выступлением влиятельного английского аналитика, журналиста и публициста, а теперь старшего научного сотрудника СЕРА (Центр анализа европейской политики – неправительственная исследовательская организация, США) Эдварда Лукаса.

"Эдвард Лукас – один из самых авторитетных специалистов, которые начали осознавать последствия для Европы российской экономической (точнее, сырьевой) экспансии еще много лет назад. Он не только осознавал масштабы этой проблемы, но и предупреждал весь цивилизованный мир об агрессивных намерениях Москвы", - рассказала сопредседатель Львовского Форума и заместитель Председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид.

В 2008 году Эдвард Лукас написал книгу "Новая холодная война. Как Кремль угрожает и России, и Западу", в которой предупредил Запад о коварстве планов Кремля в частности в энергетической сфере. Это только сейчас в Европе и в США все больше осознают коварство ловушки, что ее готовит странам Евросоюза Кремль в виде газопроводов проекта "Северный поток". Собственно это будет темой одной из панельных дискуссий.

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Среди других тем, которые будут обсуждать во время форума:

Экономика войны или война экономик

- "Война за ресурсы – как она менялась на протяжении истории"

- "Международные договоры как экономическое решение проблем безопасности"

Асимметричные войны

- "Критическая инфраструктура как уязвимость и сила"

- "Политика в отношении оккупированных территорий как механизм влияния на агрессора"

Строительство прочной обороны

- "Оборона как современное понятие"

- "Эффективная модель армии для Украины

Будущее оккупированных территорий в Восточной Европе - "Путь свободы или единства?"

- "Миротворческая миссия – решение или ловушка?"

- "Стратегия реинтеграции или деоккупации?"

Среди топ-спикеров Львовского Форума:

– Река Смеркени, Вице-президент влиятельной американской организации CEPA, основанной нынешним Заместителем госсекретаря США Вессом Митчелом;

– Стивен Блокманс, Старший научный сотрудник и глава отдела внешней политики ЕС центра изучения европейской политики (CEPS)

– Глен Грант, полковник Британской Армии в отставке и эксперт украинского Института будущего

– Глен Ховард, Президент Jamestown Foundation и многие другие.

Бен Ходжес, генерал-лейтенант американской армии в отставке, который в прошлом году еще был командующим Сухопутных войск США в Европе и принимал участие во Львовском Безопасностном Форуме 2017, в этом году выступит не только в роли участника, но и как почетный сопредседатель Форума.

Львовский Форум 2018 состоится 24-26 октября 2018 года в Информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

Организаторы форума: ОО "Институт Просвещения", Украинский католический университет, КУ Институт города и Львовский городской совет. Нынешний форум проходит в партнерстве с Фондом Черного моря Немецкого Фонда Маршала, Представительством Фонда Ганса Зайделя в Украине и Международным фондом "Возрождение".