РФ продолжает осуществлять попытки дестабилизации ситуации в Украине с территории Приднестровья, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Тудором Уляновски в среду в Киеве.

"В том числе с территории Приднестровья со стороны России осуществляются попытки дестабилизации Украины", - сказал он

Климкин добавил, что обе страны страдают от российской агрессии и российского присутствия.

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"Будем совместно работать над тем, чтобы устранить угрозу российского склада в Колбасной (село в ПМР. – Ред), где сохраняется море боеприпасов, которые непригодны. Это фундаментальная угроза для обеих стран", - пояснил министр.