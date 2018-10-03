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03.10.18 13:51

РФ продолжает осуществлять попытки дестабилизации ситуации в Украине с территории Приднестровья, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что Россия по-прежнему пытается с территории Приднестровья осуществлять варианты дестабилизации ситуации в Украине.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Тудором Уляновски в среду в Киеве.

"В том числе с территории Приднестровья со стороны России осуществляются попытки дестабилизации Украины", - сказал он 

Климкин добавил, что обе страны страдают от российской агрессии и российского присутствия.

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"Будем совместно работать над тем, чтобы устранить угрозу российского склада в Колбасной (село в ПМР. – Ред), где сохраняется море боеприпасов, которые непригодны. Это фундаментальная угроза для обеих стран", - пояснил министр.

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