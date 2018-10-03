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03.10.18 14:14

Нобелевскую премию по химии получили ученые из США и Великобритании за исследование ферментов и антител

Нобелевской премией по химии в этом году были совместно награждены Фрэнсис Арнольд (США), Джордж Смит (США) и Грегори Уинтер (Великобритания) за "направленную эволюцию ферментов и антител".

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Об этом сообщили в Нобелевском комитете, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Королевская академия наук Швеции решила разделить Нобелевскую премию по химии 2018 года между Френсис Х. Арнольд и Джорджем П. Смит вместе с сэром Грегори П. Винтером", - говорится в сообщении.

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В Нобелевском комитете в Стокгольме отметили, что премия 2018 года "присуждена за (научную. - Ред.) революцию, которая была совершена благодаря эволюции".

Половина вознаграждения из суммы примерно в $1 млн достанется Ф.Арнольд, а по половине оставшейся суммы - Дж.Смиту и Г.Уинтеру соответственно.

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