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03.10.18 14:36

В Луганской области ликвидировали 3 незаконные АГЗС. ФОТОрепортаж

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины, которое включено в состав Объединенных сил, совместно с работниками налоговой милиции ГУ ГФС в Луганской области пресекли незаконную деятельность трех АГЗС.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС, в частности, были установлены факты реализации сжиженного газа без соответствующих разрешительных документов через АГЗС, расположенных в двух населенных пунктах и ​​на одной из автодорог области.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 15,8 тыс. литров сжиженного газа, 2 полуприцепа и оборудование для его реализации общей ориентировочной стоимостью 2,5 млн. грн.

Составлен протокол по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

В Луганской области ликвидировали 3 незаконные АГЗС 01
В Луганской области ликвидировали 3 незаконные АГЗС 02
В Луганской области ликвидировали 3 незаконные АГЗС 03

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