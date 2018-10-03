Преемника Кучмы назначат до следующего заседания контактной группы по Донбассу в Минске: кандидатура уже есть, - Ирина Геращенко

Такое мнение высказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в комментарии журналистам в кулуарах парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она также сказала, что знает, чья кандидатура будет предлагаться в состав ТКГ от Украины вместо Кучмы, но отказалась ее назвать.

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"Я располагаю информацией о том, кого предлагают на эту очень непростую должность, но очевидно, что его должен назвать Президент Украины Петр Порошенко", - отметила Геращенко.

На уточняющий вопрос, когда будет назначен новый представитель Украины вместо Кучмы, она ответила, что на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться через 2 недели, украинская сторона будет представлена достойно.

"Минск без украинской переговорной группы не останется. Следующее заседание в Минске 2 недели назад, и украинская сторона всегда достойно представлена в Минске", - подчеркнула она.

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Как сообщалось, экс-президент Украины Леонид Кучма 2 октября завершил работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик по итогам заседания в Минске в тот день сказал, что преемник Кучмы в ТКГ пока не известен. По его мнению, замена представителя от Украины не должна повлиять на переговоры. В связи с этим Сайдик отметил, что с Кучмой всегда в сопровождении есть Руслан Демченко. Сайдик добавил, что следующее заседание ТКГ состоится 16 октября.