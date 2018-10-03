В Кропивницком арестован руководитель строительной компании, подозреваемый в уклонении от уплаты 5 млн грн налогов и завладении бюджетными средствами

В рамках расследования уголовного производства по ст. 212, 191, 366 УК Украины был установлен директор одного из строительных предприятий г. Кропивницкого, который во время выполнения ремонтно-строительных работ по заказу местных органов власти силами возглавляемого им предприятия создал видимость приобретения товаров (работ) у фиктивных предприятий, в результате чего уклонился от уплаты налогов на сумму около 5 млн грн. Кроме того, подозреваемый завладел бюджетными средствами в сумме 737 тыс. грн. путем завышения стоимости приобретенного оборудования, установленного во время капитального ремонта одного из учреждений здравоохранения области, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

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В сентябре текущего года фигуранту объявлено о подозрении. По ходатайству следователя подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 350 тыс. грн.

Кроме того, на имущество подозреваемого стоимостью более 400 тыс. грн. (автомобиль и земельный участок) наложен арест.

Следствие продолжается.