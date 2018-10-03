СБУ разоблачила многомиллионные хищения на Запорожской АЭС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в начале 2017 года чиновники ЗАЭС заключили договор с частной структурой на проведение капитального ремонта испытательного стенда, который используется для тестирования оборудования реакторных отделений энергоблоков атомной станции по проверке надежности работы системы, в частности устойчивости ядерных реакторов к сейсмической активности.

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Сотрудники СБУ установили, что некоторые запчасти, подлежащие замене в рамках соглашения, фактически на станцию ​​подрядчиком не поставлялись. В то же время чиновники атомной станции подтвердили выполнение работ в полном объеме и перечислили коммерсантам почти 14 миллионов гривен.

Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

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