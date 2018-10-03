Инспектор Госагентства рыбного хозяйства задержан на Херсонщине за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник наладил механизм получения взяток за непринятие мер правового реагирования в отношении лиц, осуществляющих несанкционированный вылов рыбы в контролируемой пограничной зоне. Максимальная стоимость "услуг" злоумышленника составила 5 тысяч гривен.

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Правоохранители задокументировали факт получения инспектором очередной взятки в размере 4,5 тысяч гривен в одном из районных центров области.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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