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03.10.18 15:46

Инспектор Госагентства рыбного хозяйства задержан на Херсонщине за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО

В Херсонской области сотрудники СБУ разоблачили на систематическом взяточничестве главного государственного инспектора одного из отделов оперативного управления Госагентства рыбного хозяйства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Инспектор Госагентства рыбного хозяйства задержан на Херсонщине за систематическое взяточничество, - СБУ 01

Чиновник наладил механизм получения взяток за непринятие мер правового реагирования в отношении лиц, осуществляющих несанкционированный вылов рыбы в контролируемой пограничной зоне. Максимальная стоимость "услуг" злоумышленника составила 5 тысяч гривен.

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Правоохранители задокументировали факт получения инспектором очередной взятки в размере 4,5 тысяч гривен в одном из районных центров области.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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