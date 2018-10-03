Надеюсь, однажды Украина сможет стать членом Европейского Союза, - Мингарелли

"Нам необходимо объяснять преимущества Соглашения об ассоциации для простых граждан, потому что это влияет на улучшение жизни украинцев... Хочу напомнить, что наша цель - это постепенное приближение Украины к ЕС, надеюсь также, что однажды Украина сможет стать членом Европейского Союза", - сказал он, выступая на Первом форуме сетей ЕС в среду в Киеве.
В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина уже достигла определенного прогресса в имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.
"Какие-то у нас серьезные вещи получаются. Начиная с достижений в сфере реформирования энергетики, создания платформы для внедрения и использования энергоэффективных технологий, децентрализации, внедрения реформы судебной и государственной службы", - рассказала И.Климпуш-Цинцадзе.
Она также отметила, что существуют и некоторые трудности.