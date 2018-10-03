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03.10.18 15:52

Надеюсь, однажды Украина сможет стать членом Европейского Союза, - Мингарелли

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли выразил надежду, что Украина однажды станет членом ЕС.

мингарелли

"Нам необходимо объяснять преимущества Соглашения об ассоциации для простых граждан, потому что это влияет на улучшение жизни украинцев... Хочу напомнить, что наша цель - это постепенное приближение Украины к ЕС, надеюсь также, что однажды Украина сможет стать членом Европейского Союза", - сказал он, выступая на Первом форуме сетей ЕС в среду в Киеве.

В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина уже достигла определенного прогресса в имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

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"Какие-то у нас серьезные вещи получаются. Начиная с достижений в сфере реформирования энергетики, создания платформы для внедрения и использования энергоэффективных технологий, децентрализации, внедрения реформы судебной и государственной службы", - рассказала И.Климпуш-Цинцадзе.

Она также отметила, что существуют и некоторые трудности.

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