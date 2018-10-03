Еврокомиссия направила в Суд Евросоюза жалобу против Польши

Еврокомиссия направила в Суд Евросоюза в Люксембурге жалобу против Польши. Претензии касаются некоторых положений нового польского Закона о Верховном суде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Эти действия стали вторым этапом начатой ​​ранее Еврокомиссией процедуры в связи с нарушениями польской властью принципов верховенства права, являющихся фундаментальными для страны-члена ЕС.

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"Сегодня Еврокомиссия решила обратиться в Суд справедливости ЕС в связи с нарушениями принципов независимости судопроизводства. Это решение было вызвано польским законом о Верховном суде. Также Еврокомиссия подала в Суд справедливости ходатайство о принятии временных мер до вынесения решения по этому делу", – заявили в Еврокомиссии.

О планах подать подобный иск Еврокомиссия сообщила в прошлый понедельник, 24 сентября. По мнению представителей Еврокомиссии, положение закона, согласно которому часть судей отправляют на пенсию, угрожают независимости судебной системы Польши.

Еврокомиссия просит рассмотреть это дело как можно скорее. Кроме этого, истцы хотят, чтобы суд ЕС велел временно приостановить действие польского закона о Верховном Суде до тех пор, пока Верховный суд ЕС не закончит рассматривать дело и не вынесет окончательный вердикт.

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Теперь вице-президент Суда ЕС должен решить, поддержать ли обращение Еврокомиссии. Ожидается, что он вынесет решение в течение недели. Если вице-президент Суда ЕС поддержит аргументы Еврокомиссии, то может также пригрозить штрафом за невыполнение постановления. После этого будет организован процесс. Польша сможет представить свои интересы и подвергнуть сомнению уместность иска. А Еврокомиссия представит свои аргументы.

После этого будет принято решение по вопросу временных мер, оспорить которое будет невозможно. Приговор по этому делу не предусматривает окончательного решения касаемо жалобы Еврокомиссии на нарушение Польшей законодательства ЕС.