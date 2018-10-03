ЕС ожидает пролонгации закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО, - Мингарелли

"Мы поддерживаем эту инициативу президента Порошенко и надеемся, что Верховная Рада проголосует за пролонгацию "специального статуса" Донбасса", - сказал он журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, для ЕС с самого начала было важно, чтобы Украина продлила действие закона.

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Вместе с тем, отвечая на вопрос действительно ли санкции ЕС привязаны к продлению данного закона, Х.Мингарелли ответил: "Впервые слышу о таком".

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается продлить действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) до 31 декабря 2019 года.