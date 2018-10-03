Порошенко обсудил с главой "Freedom House" Абрамовицем вопросы освобождения украинских политзаключенных в РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко выразил надежду на поддержку со стороны "Freedom House" в вопросах освобождения украинских заложников и политических заключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму, в частности украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно отправленного за решетку в Москве, а также украинского писателя, журналиста и блогера Станислава Асеева, который более года удерживается в плену на территории оккупированного Донецка.

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Президент также проинформировал Абрамовица о текущей ситуации на Донбассе и путях реализации инициативы украинской стороны по миротворческой операции ООН.