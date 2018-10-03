Подозреваемый в госизмене харьковский чиновник Мусеев: "Иметь паспорт России не является нарушением закона". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Холодногорской администрации Харькова Максим Мусеев (который подозревается в госизмене и, по версии СБУ, является агентом ФСБ) заявил в комментарии KHARKIV Today.

"Я не хочу комментировать детально. Пять миллионов украинцев имеют паспорт другой страны. Это не нарушение законодательства, это красная тряпка. Паспорт не имеет отношения к обвинениям, которые озвучивают", - заявил Мусеев.

Отметим, сегодня замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил на пресс-конференции в Киеве, что Максим Мусеев получил в Крыму паспорт РФ. По данным KHARKIV Today, речь идет о паспорте, выданном на имя Мусеева Максима Сергеевича, 9.02.1985 г.р., 12.04.2016г. УФМС России по г. Москва серия 4516 № 577022. Данный паспорт был выдан взамен предыдущего, который Мусеев получил годом ранее (20.02.2015) в Крыму, но "пришел в негодность".

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Из документов также следует, что Максим Мусеев имеет двойное гражданство. Гражданство РФ он получил еще в 2014 году.







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Обвинения против себя чиновник считает политически мотивированными и бездоказательными.

"Во время обыска взломали двери в помещении, которое мне не принадлежит. Следственные действия проходили без понятых, адвоката и собственника, адвокат приехал только через полтора часа. Якобы там нашли телефон, по которому я связывался с кем-то. Где доказательства, что телефон принадлежит мне?", - заявил Мусеев.

Речь идет об обысках по месту фактического нахождения ОС "Ассоциация ветеранов АТО и патриотов Украины Харькова", которые прошли 13 сентября. Тогда как раз были изъяты списки участников "Ассоциации" на 22 листах.

"Бизнес, наркотики провалились. Единственный вариант - назвать меня агентом Путина", - заявил Мусеев и пообещал в ближайшее время в соцсетях обнародовать какие-то видеоматериалы.

Как сообщает СБУ, сейчас по результатам расследования главе администрации объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Он будет объявлен в розыск в связи с тем, что скрывается на территории РФ.