НАБУ открыло уголовное производство в отношении Семочко - замглавы внешней разведки

Об этом проинформировал директор ведомства Артем Сытник во время выступления на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Зарегистрировано уголовное производство по ст. 368 ч. 2", - сказал он, отвечая на вопрос народного депутата Виктора Чумака, НАБУ возбудило дело в отношении Семочко после журналистского расследования.

Как известно, статья 368 ч. 2 УК предусматривает ответственность за принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды.

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Ранее стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.