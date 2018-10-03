Комитет нацбезопасности: бюджет разведчиков и пограничников должен быть увеличен

Об этом заявил на заседании комитета его председатель, представитель "Народного фронта" Сергей Пашинский.



"Бюджет министерства аграрной политики - 13 млрд гривен, больше, чем Национальная гвардия, хлопци которой каждый день умирают, больше чем пограничники. Уважаемые друзья, у нас что Министрество аграрной политики хлеб печет или муку делает? Академия аграрных наук - два миллиарда, больше, чем на внешнюю разведку. При том, что в академии аграрных наук в собственности 500 000 гектаров земли, есть 200 уголовных дел, возбужденных о том, что эта земля сдается непонятно кому в аренду за деньги, а мы им еще и доплачиваем", - заявил Пашинский.



"Не надо прикрывать учителями-врачами заплесневелую коррупцию. Я понимаю, что у некоторых аграрных олигархов яхты всего по 150 000 000 долларов, а у их российских коллег по двести пятидесят - и эту историческую несправедливость надо как-то решить. Но при чем здесь наши разведчики, пограничники и все остальные?" - заявил нардеп.



Сергей Пашинский выразил надежду, что ко второму чтению в проект бюджета-2019 будут внесены коррективы.



"У меня сегодня встреча с руководством нашей политической силы ("Народный фронт", - ред), у нас будет корректировка, но не будет такого, чтобы одним яхты, а мы будем ставить 30 млн гривен нашим разведчикам на известные нам программы. Это позор!" - подытожил нардеп.