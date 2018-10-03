Во Франции опровергли сообщения в СМИ о причастности украинского грузовика к перевозке кокаина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Правоохранители сообщили, что грузовик-морозильник с мороженой рыбой, в которой обнаружили более 650 килограммов кокаина, был зарегистрирован в Нидерландах, а не в Украине, как сообщали некоторые СМИ 2 октября.

Также уточнены данные о задержанных, которые ехали этой машиной: это граждане Финляндии, а не Нидерландов, как сообщалось ранее.

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Напоминаем, накануне газета La Depeche сообщила, что вблизи Тулузы французские таможенники задержали зарегистрированный в Украине грузовик, который следовал из Испании в Финляндию, с 650 килограммами кокаина внутри.