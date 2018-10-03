Фейгин все же сможет видеться с Сущенко: его будут допускать как представителя Европейского суда по правам человека

Адвокат Марк Фейгин сможет видеться со своим подзащитным, украинским журналистом Романом Сущенко. Его будут пропускать в качестве представителя ЕСПЧ. Об этом Фейгин написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Только что сотрудник СИЗО Лефортово сообщил, что Фейгина пустят к Сущенко как представителя в ЕСПЧ. Я снова победил", – пишет Фейгин.

Фейгин добавил, что он уже едет в СИЗО.

"Увижу Романа. До конца недели у него будет свидание с сыном Максимом. Он увидит его впервые за два года!", – написал он.





Напомним, ранее Марк Фейгин написал в Твиттере, что не смог попасть к украинскому журналисту Роману Сущенко. "Итак, только что меня не пустили к Роману Сущенко, хотя я был первым в очереди, под предлогом, что приговор вступил в силу, а я, являясь защитником по ст. 49 УПК, не могу посещать теперь Сущенко. Именно для этого и лишали меня статуса, чтобы начать давить на Романа в тюрьме", - отметил он.

Отметим, во вторник, 2 октября общественный защитник украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин так и не смог попасть к своему подзащитному.

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Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

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В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

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Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговорзаконным.

МИД Украины выразил протест, требуя от РФ немедленно отменить незаконный приговор по делу Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину.

К этим призывам присоединились и международные организации, такие как ЕС, ОБСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ / EFG) и др.

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