В ICU назвали мировые соглашения с "Донецксталью" результатом длительных судебных споров

Об этом сообщило интернет-издание delo.ua, пишут Українські новини.

Решением Хозяйственного суда Донецкой области утверждено мировое соглашение между инвестфондом "Глори" в лице ICU и "Донецксталью". В результате этих решений инвестиционная группа ICU в течение месяца получит от предприятий, ранее входивших в группу "Донецксталь", около 2 млрд гривен.

"Мировые соглашения стали результатом длительных судебных споров. Эти соглашения формализованы в нынешнем виде и утверждены судом вследствие нашей сильной юридической позиции", – отметил Стеценко.

Он добавил, что группа ICU среди прочего уже более 10 лет специализируется на работе с проблемными активами, и это одно из ключевых направлений ее деятельности.

"В указанном кейсе стратегия ICU базировалась на принципиальной позиции защиты прав кредиторов, что, по нашему убеждению, способствует привлечению инвестиций в страну и является основой для функционирования любой экономики", - сказал управляющий партнер группы ICU.

Стеценко подчеркнул, что недобросовестные должники, уклоняющиеся от выполнения своих обязательств, должны понимать, что их ждут судебные тяжбы, в том числе, в международных юрисдикциях, и, в конце концов, потеря бизнеса.

Он также добавил, что на украинском рынке есть положительные примеры того, как перешедший к кредиторам за долги проблемный бизнес получал новый импульс для развития. В пример он привел недавнюю успешную реструктуризацию долгов крупного аграрного холдинга "Мрия", в которой ICU выступала советником кредиторов, следствием которой стало привлечение стратегического инвестора в актив.

Согласно базе судебных решений, в марте 2017 года кредиторы "Донецкстали" по синдицированному кредиту 2013 года на 500 млн долларов обратились в Лондонский международный суд с иском на 678,5 млн долларов. Среди них – ING Bank NV, VTB Bank (France SA), Укрсоцбанк, Raiffeisen Bank Int AG, "Аваль", VTB Bank (Deutschland) AG, East- West United Bank SA, Unicredit Bank Austria AG.

Весной 2018 года компания собрала долги "Донецкстали" на сумму около 280 млн долларов, которые принадлежали ВТБ Банку, Сбербанку и банку "Дельта". Причем в некоторых случаях дисконт при продаже долгов достигал 88%. А в сентябре 2018 года Хозяйственный суд Донецкой области утвердил мировые соглашения по искам ICU к "Донецкстали" на общую сумму около 2 млрд гривен (известно о 1,42 млрд гривен, около 13 млн евро и 8,6 млн долларов).

Летом текущего года Виктор Нусенкис продал несколько юридических лиц группы "Донецксталь" "Метинвесту" и четырем другим компаниям с Кипра и Британских Виргинских островов с неизвестными бенефициарами. После смены собственников группа "Донецксталь" согласилась на мировое соглашение с ICU. В настоящее время "Метинвест" контролирует 24,99% группы "Донецксталь", при этом имеет опцион на выкуп оставшейся доли у своих соинвесторов.

Группа ICU является одной из ведущих в стране по управлению активами: под ее управлением находятся активы свыше 500 млн долларов. Основными владельцами являются ее управляющие партнеры Макар Пасенюк и Константин Стеценко.