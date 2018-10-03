Представления о снятии неприкосновенности с Ляшко и Мосийчука не могут быть переданы в Раду: они не готовы, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что инициированные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов из Радикальной партии Олега Ляшко и Игоря Мосийчука являются неполными и не могут быть переданы на рассмотрение в Верховную Раду. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Еще раз могу подтвердить, что у меня было представление на народного депутата Ляшко, инициированное НАБУ и САП, а также на народного депутата Мосийчука, инициированное НАБУ и САП. По обоим этим представлениям юридический анализ Генеральной прокуратуры указал на неполноту, недоказательность, и поэтому я не могу подать соответствующие документы на рассмотрение сессии (Верховной Рады, – ред.)", – сказал Луценко журналистам после заседания парламентского комитета по вопросам регламента в среду в Киеве.

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Он отметил, что на данный момент список представлений Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народных депутатов исчерпан.

Напомним, весной 2017 года антикоррупционные органы завели на Ляшко дело в связи с незаконным обогащением.

В сентябре 2018 года некоторые СМИ опубликовали информацию о готовящемся представлении о снятии неприкосновенности с нардепа Олега Ляшко, однако глава САП Назар Холодницкий опроверг это.

Напомним, 21 сентября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий внес генпрокурору Юрию Луценко представление на снятие неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

По словам источника в Генпрокуратуре, представление касается дела, открытого в отношении Мосийчука по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. В частности, речь идет о его доме.

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