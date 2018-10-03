Roshen: Употреблять нашу продукцию в оккупированном Крыму опасно для здоровья

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в открытом письме, относительно продукции в оккупированном Крыму, размещенном на сайте кондитерской корпорации Roshen.

"Обращаемся к украинцам, которые живут в аннексированном и оккупированном Крыму. Любая продукция кондитерской корпорации Roshen, которая может оказаться в продаже в Крыму, непригодна к употреблению. Срок годности такой продукции закончился как минимум в начале 2018 года, соответственно она может быть опасна для здоровья", - говорится в письме.

Также отмечается, что на Липецкой фабрике с 1 апреля 2017 года было полностью остановлено производство и ни одно другое предприятие Roshen не производило и не производит конфеты с российскими этикетками.

Также читайте: Здесь давно ничего не производят, - украинский журналист Цимбалюк побывал в Липецке на фабрике Roshen

"Последняя продукция на Липецкой фабрике была выпущена еще в первом квартале 2017 года, с того времени на фабрике ничего не изготавливается. С 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике было полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы, персонал сокращен. Ни одно другое предприятие Roshen не производило и не производит конфеты с российскими этикетками", - говорится в сообщении.

Также в компании напомнили, что для продукции Roshen, произведенной в Украине, доступ на российский рынок закрыт еще с 2013 года.