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03.10.18 18:27

С начала суток враг сосредоточил обстрелы на Мариупольском направлении, потерь нет, - пресс-центр ОС

С 7 часов утра до 18:00 российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. При этом два обстрела враг совершил с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями.

С начала суток враг сосредоточил обстрелы на Мариупольском направлении, потерь нет, - пресс-центр ОС

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Все без исключения обстрелы позиций Объединенных сил российско-оккупационные войска сосредоточили на Мариупольском направлении. Здесь под огневое воздействие противника попали наши опорные пункты в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский. По позициям у Водяного и Лебединского кроме того велся огонь из минометов калибра 82 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой", - уточняют в пресс-центре.

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С начала суток враг сосредоточил обстрелы на Мариупольском направлении, потерь нет, - пресс-центр ОС 01

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Напомним, в течение прошедших суток, 2 октября, российские оккупанты 34 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 8 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В ходе боевых действий 1 военнослужащий Объединенных сил погиб и 2 получили ранения.

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