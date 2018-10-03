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03.10.18 19:28

Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Неподалеку Ривного на базе общевойскового полигона сухопутных войск Вооруженных сил Украины продолжается лагерный сбор с артиллерийскими подразделениями Национальной гвардии Украины.

Об это Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

В сообщении отмечается: "Во время лагерного сбора артиллеристы Нацгвардии на тактических учениях и контрольных занятиях по управлению огнем с боевой стрельбой практически отрабатывают полученные ранее теоретические знания.

Непосредственными руководителями тактических учений артиллерийских подразделений являются командиры батальонов, полков и бригад оперативного назначения, которые также приобретают практические навыки в руководстве и постановки огневых задач подчиненным подразделениям.

На учениях артиллеристы осуществляют выход в район сосредоточения, оборудуют огневые позиции и выполняют боевые стрельбы с выполнением огневых задач по поражению целей.

В частности огневые задачи выполняли подразделения противотанковой артиллерии, которые осуществляли поражения целей условного противника с ПТРК "Конкурс" и противотанковой артиллерийской пушки МТ-12 "Рапира".

"На данном этапе тактических учений личный состав противотанковой артиллерийской батареи выполнял огневые задачи "1а" и "1б" со 100 мм. противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" с поражения неподвижных целей при стрельбе прямой наводкой (пушкой, взводом, батареей), - рассказывает командир противотанковой артиллерийской батареи военной части 3028 Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины старший лейтенант Дмитрий Шаповал, - цель данных упражнений заключается в отработке уверенных и слаженных действий расчетов при выполнении огневых задач в ограниченное время. В целом расчеты выполнили упражнения на оценку "хорошо".

Сейчас тактические учения батарей и контрольные занятия по управлению огнем дивизионов с боевой стрельбой продолжаются. Гвардейцы и в дальнейшем совершенствовать свои умения и навыки во время практического выполнения учебных задач.

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Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 01
Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 02
Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 03
Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 04
Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 05
Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 06
Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 07
Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 08
Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 09
Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 10
Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 11

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