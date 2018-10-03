Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Об это Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

В сообщении отмечается: "Во время лагерного сбора артиллеристы Нацгвардии на тактических учениях и контрольных занятиях по управлению огнем с боевой стрельбой практически отрабатывают полученные ранее теоретические знания.

Непосредственными руководителями тактических учений артиллерийских подразделений являются командиры батальонов, полков и бригад оперативного назначения, которые также приобретают практические навыки в руководстве и постановки огневых задач подчиненным подразделениям.

На учениях артиллеристы осуществляют выход в район сосредоточения, оборудуют огневые позиции и выполняют боевые стрельбы с выполнением огневых задач по поражению целей.

В частности огневые задачи выполняли подразделения противотанковой артиллерии, которые осуществляли поражения целей условного противника с ПТРК "Конкурс" и противотанковой артиллерийской пушки МТ-12 "Рапира".

"На данном этапе тактических учений личный состав противотанковой артиллерийской батареи выполнял огневые задачи "1а" и "1б" со 100 мм. противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" с поражения неподвижных целей при стрельбе прямой наводкой (пушкой, взводом, батареей), - рассказывает командир противотанковой артиллерийской батареи военной части 3028 Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины старший лейтенант Дмитрий Шаповал, - цель данных упражнений заключается в отработке уверенных и слаженных действий расчетов при выполнении огневых задач в ограниченное время. В целом расчеты выполнили упражнения на оценку "хорошо".

Сейчас тактические учения батарей и контрольные занятия по управлению огнем дивизионов с боевой стрельбой продолжаются. Гвардейцы и в дальнейшем совершенствовать свои умения и навыки во время практического выполнения учебных задач.

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