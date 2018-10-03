У меня нет причины отзывать консула из Берегово, - Сийярто

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Консул Венгрии в Берегово (Закарпатская область) ничего плохого не сделал, это не является нарушением ни венгерского законодательства, ни украинского, ни международного законодательства", - сказал Сийярто.

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"У меня нет причины отзывать консула из Берегово. Если министерство Украины примет решение, или кто-то в Киеве примет решение о том, что нашего консула нужно выдворить, тогда я сразу же безотлагательно выдворю из Венгрии и консула Украины, сразу", - подчеркнул венгерский чиновник.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

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