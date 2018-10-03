На лечение украинцев за рубежом дополнительно направят 101 млн грн, - Минздрав

Такое перераспределение бюджета принял Кабмин сегодня, 3 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.

"101 млн гривен хватит для лечения за границей ориентировочно 38 пациентов. Сейчас на учете лиц, нуждающихся в лечении за рубежом, находится 96 человек. То есть выделенных средств не хватит для лечения всех пациентов, состоящих на учете по состоянию на 1 октября 2018 года", - указывается в сообщении.

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В Минздраве подчеркивают, что почти все программы недофинансированы, поэтому возможность перераспределения средств в рамках бюджета министерства исчерпана.

"В течение 2018 года МЗ Украины неоднократно информировало народных депутатов Украины относительно необходимости дополнительного финансирования. Минздрав уверен, что совместными усилия правительство и Верховная Рада Украины смогут найти возможность дополнительного финансирования этой программы", - отмечают в ведомстве.

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