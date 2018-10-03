Дело нардепа Михаила Добкина передадут в суд к началу следующей недели, - Луценко

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Михаил Добкин наконец-то ознакомился и он, и те, кто проходят с ним по делу. В пятницу или в понедельник-вторник следующие им будут предъявлены обвинительные акты, и дело идет в суд", - сказал Луценко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам регламента в среду в Киеве.

Напомним, 10 июля 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-мэра Харькова, народного депутата Украины (фракция "Оппозиционный блок") Михаила Добкина в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины, его бывшего заместителя - директора Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского горсовета и бывшего начальника управления градостроительства и архитектуры - главного архитектора г.Харькова - ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.4 ст. 90 Уголовного кодекса Украины, бывшего начальника управления земельных отношений Харьковского городского совета - ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины, представителей обслуживающего кооператива и потребительского общества - ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины".

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14 июля 2017 года Генеральная прокуратура Украины вручила экс-городскому голове Харькова, а ныне народному депутату Добкину подозрение.