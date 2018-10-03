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03.10.18 20:19

Премия имени Рыльского присуждена Кабмином переводчице Баликовой за перевод с древнеяпонского

3 октября распоряжением Кабинета Министров Премия имени Максима Рыльского присуждена Нине Баликовой за литературный перевод с древнеяпонского языка сборника рассказов и легенд Кэнко-Хоши "Заметки от нечего делать".

Премия имени Рыльского присуждена Кабмином переводчице Баликовой за перевод с древнеяпонского

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Нина Баликова - молодой литератор, изучала японский язык и литературу в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, получила степень магистра по медиа и международным коммуникациям в Токийском университете Васэда. Книга первого украинского перевода произведения философа, писателя, буддийского монаха XIV в. Кэнко-Хоши "Заметки от нечего делать" вышла в государственном издательстве "Лыбидь" в августе 2017 года.

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Премия имени Максима Рыльского была основана 1972 года и восстановлена 2013 году при инициативе Госкомтелерадио, благотворительной организации "Фонд Максима Рыльского "Розы и виноград", Украинского фонда культуры Украины и Национального союза писателей Украины. Присуждается ежегодно на конкурсной основе писателям и поэтам за перевод на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов, а также за перевод произведений украинских классиков и современных авторов на языки народов мира.

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